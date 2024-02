Daniel Oldrá espera tranquilo la ida entre Godoy Cruz y Colo Colo por la Copa Libertadores

daniel-oldra-colo colo-02 (1).jpg Daniel Oldrá brindó la conferencia de prensa previa al partido de Copa Libertadores entre Godoy Cruz y Colo Colo Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

"Lo tomamos con tranquilidad, como todos los partidos, sabemos que es algo diferente porque participar en la Copa Libertadores no es fácil. Hace casi cinco años que no estábamos participando, y volver a estar es súper importante para la institución, para el hincha, para un montón de cosas, para el crecimiento nuestro también del club. Así que muy feliz, espero que podamos seguir estando a la altura como lo venimos haciendo estos partidos que nos ha tocado jugar la Liga. Sabemos que es totalmente diferente, son partidos diferentes, que por ahí no son de 90 minutos y a partir de ahí tenemos que ser inteligentes", dijo el entrenador del actual puntero e invicto de la Copa de la Liga.

daniel-oldra-colo colo-04.jpg Medios nacionales y extranjeros estuvieron en la conferencia del Gato Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Sobre la presencia destacada de Arturo Vidal en el equipo trasandino, el Gato respondió: "Es súper importante porque es un jugador que ha trascendido a nivel sudamericano, ha crecido futbolísticamente en Europa, ha tenido muchos logros y sabemos que para esta competencia, jugadores de esa jerarquía, como puede pasar acá en la Argentina, que vuelve Cavani (Edinson), son jugadores que por ahí siempre hemos visto por la televisión y hoy son figuras muy importantes. Tienen un plus diferente a lo que puede tener cualquier otro jugador".

Luego, agregó: "Sabemos que Vidal es un gran jugador, pero sabemos que también hay un equipo detrás que es importante, que es uno de los equipos más importantes de Sudamérica y que no va a ser fácil. Pero bueno, intentaremos ante todo tratar de crearle lío no solamente a Vidal, sino a todo el equipo, que eso es lo que yo priorizo. Seguro que estaremos atentos a lo que pueda llegar a hacer él, pero detrás de Vidal hay un gran equipo y un gran entrenador también".

La palabra del Gato Oldrá

Hernán López Muñoz, la duda de Godoy Cruz ante Colo Colo

"La duda es Hernán (López Muñoz), pero el equipo que está, viene jugando en la mitad es Hernán, Juan (Andrada) y el Indio (Fernández), así que arriba los tres son Tomás (Badaloni), Cejas y Tomás Conechny. Esas son dudas, la única duda que puedo tener es lo que venimos hablando con los doctores por lo de Hernán, nada más, pero después no lo basamos en otras circunstancias", admitió el Gato Oldrá.

Los once del Tomba serían Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Thomas Galdames; Roberto Fernández, Andrada, Marcos Montiel; Cejas o López Muñoz, Conechny y Badaloni.