Daniel Oldrá es el cerebro de Godoy Cruz, el mejor equipo de la Copa de la Liga

El Tomba es el mejor equipo de la Copa de la Liga con 6 triunfos y un empate y el único equipo que aún no ha recibido goles, pero el Gato no pierde la humildad: "No somos candidatos, estamos en la mitad de torneo y hay que seguir de la misma forma. Estamos compitiendo en dos torneos y se hace todo muy difícil. El mérito de este gran momento es de los jugadores".

