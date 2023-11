Dalma y Gianinna Maradona le respondieron duramente a Macri por lo que dijo sobre Diego

Gianinna-redes.jpg

Al mismo tiempo, compartió un archivo donde el campeón del mundo en México 1986 criticó al político: "Él será presidente de Boca por muchos años y yo seré jugador de Boca ojalá por un par, pero no me gusta el manejo que tiene. Se lo digo: yo no soy empleado de él, él no es mi jefe".

"Nunca va a poder hablar de tú a tú conmigo porque él es hijo de padre muy rico y yo soy hijo de padre muy pobre. Tenemos distintos caminos y tenemos distintas crianzas. Es así, es clarita la historia", dijo Maradona en aquel entonces.

Por otro lado, entre las demás historias que publicó, se encuentran otras frases en honor a la memoria de Maradona: "El pueblo no olvida, Maradoniano hasta los huevos", "Diego vive en el pueblo" y "Nunca nadie podrá apagar tanto Diego".

Por su parte, Dalma también publicó algunas historias, y en una escribió: "Esa es la parte que realmente no entiendo! Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos Y DEJEN A MI PAPÁ EN PAZ! Tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y NO LO HICIERON! Ahora son todos guapos. El único problema que van a tener es que cuanto más lo quieran ningunear, MÁS GRANDE SE HACE!

Qué dijo Macri sobre Maradona

Estas respuestas se dieron a raíz de la comparación que Macri hizo sobre Lionel Messi y Maradona, lo que generó un fuerte debate en las redes sociales, donde muchos lo criticaron, mientras que otros intentaron defender su postura.

"Se terminó la época de Maradona. Era disruptivo y trasgresor. Todos dependían de él. Ahora, hubo un equipo en el que cada uno cumplió su tarea y acompañó a Messi, un líder pro-familia, humilde, querido en todo el mundo", explicó Macri.

"Messi es un líder totalmente positivo que el argentino valoró, no tengamos como ídolo al vivo trasgresor", sentenció.