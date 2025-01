Cuánto vale Santiago Castro, el goleador del Bologna que la rompe en la Serie A

Tras haber hecho 9 goles en 65 partidos con la camiseta de Vélez, donde debutó con 17 años, Castro llegó a Italia y en solo 34 encuentros oficiales ya tiene 8 goles (7 en 21 en esta temporada).

Embed - DE LA MANO DE SANTI CASTRO, EL ROSSOBLÚ VOLVIÓ AL TRIUNFO EN CASA | Bologna 3-1 Monza | RESUMEN

Con experiencia en la Selección argentina en Sub 16, Sub 20 (4 goles en 7 encuentros) y Sub 23 (2 tantos en 13 encuentros) el pibe nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, ya está en la mira de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

Santiago Castro es figura en el Bologna

Con el triunfo de este sábado por 3 a 1 ante el Monza, el Bologna, que tuvo también como titular a Benjamín Domínguez, quedó 6to. en la Serie A con 33 puntos.

Santiago Castro fue titular, marcó el primer gol a los 22' y a los 46' fue amonestado y remplazado.