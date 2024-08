Cuándo es el novedoso sorteo de la Champions League y cómo será el nuevo formato de competencia

Real-Madrid-campeón.jpg Real Madrid defenderá el título en la Champions League 2024/25.

El renovado formato no incluirá una fase de Grupos sino que los 36 equipos disputarán una liguilla y los que finalicen entre el 1ro y el 8vo pasarán directamente a octavos de final; los que acaben entre el puesto 9 y 24 disputarán un play-off a ida y vuelta para entrar a la siguiente instancia; y los que acaben entre el 25 el 36 quedarán eliminados.

Los 36 equipos estarán ordenados antes del sorteo, según su coeficiente, en cuatro bombos y el campeón defensor, en este caso el Real Madrid, irá al bombo 1.

Cada equipo enfrentará a dos rivales de su propio bombo y a otros dos de cada uno de los otros tres bombos restantes para sumar un total de 8 partidos, 4 en condición de local y 4 como visitante. Esas localías se definirán aleatoriamente con el mencionado software.

Los clasificados a la Champions League 2024/25

Inglaterra (4): Arsenal, Aston Villa, Liverpool y Manchester City

España (4): Atlético de Madrid, Barcelona, Girona y Real Madrid

Alemania (5): Bayern Munich, Dortmund, Leipzig, Bayer Leverkusen y Stuttgart

Italia (5): Atalanta, Bolonia, Inter, Juventus y Milan

Francia (3): Brest, Mónaco y Paris Saint-Germain

Países Bajos (2): Feyenoord y PSV Eindhoven

Portugal (2): Benfica y Sporting Lisboa

Bélgica (1): Brujas

Escocia (1): Celtic

Austria (1): Sturm Graz

Ucrania (1): Shakhtar Donetsk

Entre el martes 27 y el miércoles 28 se jugarán los partidos de vuelta de los siguientes cruces de playoffs: Galatasaray vs. Young Boys (2-3), Sparta Praga vs. Malmoe (2-0), Salzburgo vs. Dynamo Kiev (2-0), Qarabag vs. Dynamo Zagreb (0-3), Estrella Roja vs. Bodo Glimt (1-2), Slovan Bratislava vs. Midtjylland (1-1) y Slavia Praga vs. Olympique Lyon (0-2).

La Champions League, la Europa League y la Conference League

Mientras el sorteo de la Champions League se realizará el 29 de agosto, los de la Europa League y la Conference League se realizarán el viernes 30, también en Mónaco.

El formato de 8 partidos en la primera fase se utilizará en la Champions League y la Europa League, mientras que en Conference League serán solo 6 encuentros.

copas europeas 1.jpg Las tres copas europeas de clubes.

En esta última competición habrá 6 bombos en lugar de 4 y cada equipo se medirá con un equipo de cada bombo, incluyendo el propio.

En todos los casos formato del sorteo mantiene la regla de no enfrentar a dos equipos del mismo país e incluye una nueva regla de no colocar a un equipo más de dos rivales de otro país.

La empresa AeLive proporcionará el software del sorteo y aseguró que está preparada para defenderse de cualquier ciberataque que pueda interferir en el sorteo.