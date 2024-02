Cuál es el parte médico de Fernando Brandán tras la suspensión de Tigre vs. Chacarita

El jugador de Chacarita recibió un botellazo en la cara, razón por la cual se suspendió el partido ante Tigre por Copa Argentina a los 6' del segundo tiempo. El diagnóstico coincide con el que inicialmente hizo la doctora en el campo de juego indicando que Brandán tenía dificultades para ver en el ojo derecho.

El responsable de la suspensión de Tigre - Chacarita, identificado como Axel Ivan Genes, será expulsado de por vida y no podrá ingresar nunca más a la cancha del Matador.

Brandán en la clínica

Embed

Las acusaciones de Pipo Gorosito

En medio de la polémica por la suspensión del partido y la agresión a Brandán, el DT de Tigre, Néstor Gorosito, sostuvo sus polémicas declaraciones al remarcar que "no hay que tirar una cosa así pero tampoco hay que cabecearla".

"Está mal. Cómo van a arrojar una botella. Después hay imágenes que son confusas. El jugador lo corre a uno de Tigre y cabecea la botella. Pero no hay por qué arrojarla. Vi el video. No hay que tirar una cosa así pero no hay que cabecearla tampoco", expresó Gorosito quien además apuntó contra el presidente de Chacarita, Néstor Di Pierro, luego de que afirmara: "No quiso cambiar de banco a pesar que el nuestro daba a la hinchada de Tigre".

"El presidente de Chacarita es un pavo. Es mentira que yo no quería cambiar el banco de suplentes. Que no hablen pavadas", respondió el técnico.