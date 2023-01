Cristiano Ronaldo y una antigua frase que lo sepulta de pies a cabeza

Tras una ruidosa salida del Manchester United en pleno Mundial Qatar 2022, Cristiano Ronaldo llegó a un acuerdo con el Al Nassr árabe, con un vínculo hasta el año 2025.

"Haciendo historia. Este es un fichaje que no solo inspirará a nuestro club a lograr un éxito aún mayor, sino que también inspirará a nuestra liga, a nuestra nación y a las generaciones futuras, niños y niñas, a ser la mejor versión de sí mismos. Bienvenido Cristiano a tu nuevo hogar Al Nassr FC", había publicado la cuenta oficial del club de Arabia Saudita.

cristiano-ronaldo1.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Suárez le mostró al mundo cuál es su nuevo equipo

Cristiano Ronaldo y un viejo dicho que está generando mucho ruido

Cristiano Ronaldo, a sus 37 años, está en la recta final de una carrera intachable.

Sin embargo, los dichos que realizó en el 2015 se reflotaron y dejaron pensativos a más de uno.

►TE PUEDE INTERESAR: Boca no está en paz por los dichos de Carlos Zambrano

En aquella oportunidad, cuando se floreaba en el Real Madrid, fue consultado sobre dónde y cómo le gustaría finalizar su carrera.

“En mi mente, quiero terminar en un nivel superior. Quiero terminar con dignidad. Algo bueno, ya sabes, un buen club. No significa ir a Estados Unidos, Qatar o Dubai, eso no es bueno. No me veo”, había declarado.

►TE PUEDE INTERESAR: Murió Hugo Cacho Cortez, uno de los periodistas deportivos más destacados de Mendoza