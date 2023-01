Boca no está en paz por los dichos de Carlos Zambrano

►TE PUEDE INTERESAR: Boca vs. Racing, por la Supercopa: la AFA tomó una determinante decisión

Según manifiesta TyC Sports, cuando el futbolista Carlos Zambrano se arrepintió, ya era demasiado tarde, teniendo que rescindir su contrato.

Luego, ante un cierre de año bastante convulsionado en el mundo Boca por la baja, Carlos Zambrano viajó a Perú, donde lo esperaba la prensa.

Boca y los dichos de Carlos Zambrano

“Fue totalmente raro, sinceramente. No me esperaba nada de lo que pasó, pero son cosas que pasan en el fútbol. Al final terminamos en buenos términos, rompimos contrato mutuamente. Y creo que me voy tranquilo”, aseguró el jugador.

Luego agregó: “Siempre fui leal, la prensa argentina siempre va a hablar, bien o mal, siempre habla. Ellos hablan sin pruebas, pero qué se puede esperar, ustedes saben cómo se maneja esto. Así que de mi parte me voy tranquilo, siempre fui leal con todos. Lo positivo de todo esto es que me voy como campeón”.

No se sabe cuál será el futuro de Carlos Zambrano, que tiene el pase en su poder. Alianza Lima de Perú es una de las posibilidades más concretas.