Cristian Medina define su futuro en Boca: el video polémico y las ofertas millonarias del exterior

“Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”, le dice aparentemente Medina al uruguayo Miguel Merentiel en un alto del entrenamiento xeneize. Lo cierto es que el video publicado por el propio Canal de Boca se viralizó en las redes sociales y dejó en claro las intenciones del futbolista de 22 años.

