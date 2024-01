Crisis en Independiente: renunció el vicepresidente Juan Marconi

"Hace rato que no tengo injerencia en ninguna decisión del club. No sé los contratos, no tengo información y me entero por los medios siendo el vicepresidente segundo. Creo que esa es otra razón por la que corresponde que me vaya", agregó Marconi, hijo de Guillermo, exárbitro y titular del SADRA.

"La decisión ya está tomada. Hace rato que lo vengo meditando, pensando, en conjunto con la gente de Independiente Presente. No es una situación ni una decisión fácil, porque para mí Independiente es mi vida. Creo que esto es lo mejor y los que merecen saberlo son todos los que fueron a votar", explicó el periodista y conductor.

La versión de la renuncia de Juan Marconi se manejaba desde la frustrada pretemporada en Miami que se canceló a pocas horas de viajar.

Quién remplazará a Juan Marconi en Independiente

Con la renuncia del vicepresidente segundo, la CD vuelve a quedar con una vacante ya que hace pocos días Carlos Montaña había asumido como vicepresidente primero en lugar de Grindetti, quien a la vez reemplazó al renunciante Doman como presidente.

"El motivo más reciente es el nombramiento de Carlos Montaña como vicepresidente primero, pero hay muchas otras cosas. Soy sincero, el club está mucho mejor que con la gestión de Hugo Moyano", detalló Marconi.