Copa Argentina: Patronato le ganó a Colón por penales y lo dejó afuera

Con un leve dominio del "Patrón" en la etapa inicial, la situación más clara la tuvo el "Sabalero" a los 29 minutos, cuando el arquero Facundo Altamirano le atajó un penal al delantero Luis Miguel Rodríguez para sostener el empate en cero.

La definición por penales:

Ya en el complemento llegaron las emociones, porque el "Pulga" se redimió, asistió a Ramón Ábila y "Wanchope" abrió el marcador a los 11 minutos, pero Patronato llegó a la igualdad con un excelso zurdazo al ángulo de Alexander Sosa a los 27.

Los penales que le dieron el triunfo a Patronato

Desde los doce pasos no estuvieron efectivos: para Patronato Diego García desvió su remate por arriba del travesaño, igual que Juan Barinaga, pero convirtieron Alexander Sosa, Franco Leys y Raúl Lozano.

Por el lado de Colón, Paolo Goltz elevó su tiro, Altamirano se lo atajó a Rodrigo Aliendro y Ábila lo estrelló en el palo, por lo que no bastaron los goles de Christian Bernardi y Federico Lértora para evitar la derrota.

Síntesis:

Patronato 1 (3): Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Juan Cruz Guasone, Francisco Álvarez, Facundo Cobos; Diego García, Jorge Valdéz Chamorro, Nicolás Castro, Sebastián Medina; Axel Rodríguez y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Colón 1 (2): Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Andrew Teuten; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Luis Miguel Rodríguez, Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Julio César Falcioni.

Goles: en el segundo tiempo: 11m Ábila (C); 27m Sosa (P).

Cambios: en el primer tiempo: 13m. Augusto Schott por Teuten (C). En el segundo tiempo: al inicio, Alexander Sosa por A. Rodríguez (P) y Juan Sánchez Miño por Schott (C); 18m Jonathan Herrera por Estigarribia (P) y Franco Leys por Valdéz Chamorro (P); 32m Juan Álvarez por L. Rodríguez (C) y Santiago Pierotti por Farías (C); 33m Juan Barinaga por Castro (P).

Incidencias: en el primer tiempo: 29m Altamirano (P) le atajó un penal a Rodríguez (C).

Definición por penales: para Patronato anotaron Sosa, Leys y Lozano. García y Barinaga desviaron sus remates.

Para Colón convirtieron Bernardi y Lértora. Goltz desvió su disparo, Altamirano rechazó el de Aliendro y Ábila lo estrelló en el palo.