Con el regreso de Taty Castellanos, Lionel Scaloni dio la lista de convocados de la Selección argentina para enfrentar a Paraguay y Perú

La gran novedad en la lista de convocados es el regreso del mendocino Valentín Taty Castellanos, quien fue citado previamente para la séptima y octava fecha de Eliminatorias cuando la Selección argentina se enfrentó con Chile y Colombia respectivamente. El nacido futbolísticamente en Murialdo sumó minutos en aquel entonces al ingresar por Julián Álvarez en el encuentro frente al elenco trasandino. No sucedió así ante el conjunto cafetero, donde no tuvo la oportunidad de ingresar al campo de juego. Luego, por decisiones del cuerpo técnico, no volvió a ser convocado hasta esta nueva edición.

futbol-seleccion argentina-bolivia-formacion inicial.JPG La Selección argentina se enfrentará a Perú y Paraguay en la última ventana de Eliminatorias del año.

La otra buena noticia es el retorno del Dibu Martínez, luego de cumplir la suspensión que lo dejó dos fechas sin jugar tras agredir agredir a un camarógrafo sobre el final del partido en el que la Selección argentina cayó ante Colombia por 2 a 1.