Cómo sigue la Copa Argentina tras la victoria de Boca ante Almirante Brown

Boca brown 16.jpg Boca jugará con Talleres de Córdoba en octavos de final de la Copa Argentina. Nicolás Ríos

Boca tendrá un duro rival en Talleres, que no solo es uno de los punteros de la Liga Profesional sino que también se cruzará con River en la Copa Libertadores. El que pase a cuartos en esta serie tendrá un cruce no menos complicado ante Gimnasia La Plata o el ganador de Rosario Central vs. Barracas Central.

Luego, ya en semifinales, si Boca llega debería jugar contra el que surja de la llave que disputarán Godoy Cruz vs. Independiente de Avellaneda y San Lorenzo vs. Vélez.

Embed - Boca 2-1 Almirante Brown | Copa Argentina 2024 | 16avos de final

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Resultados

Racing 0 - Talleres de Remedios de Escalada 1

1 Juventud Unida 0 - Independiente 2

2 Gimnasia y Esgrima 0 - Mitre de Santiago del Estero 1

1 Riestra 0 - Newell's 1

1 Temperley 1 (5) - River 1 (4)

1 (5) - River 1 (4) Atlético Tucumán 1 - Gimnasia La Plata 2

2 Godoy Cruz 4 - El Porvenir 0

- El Porvenir 0 Independiente Rivadavia 1 - Banfield 2

2 Argentinos Juniors 1 - Atlético de Rafaela 0

1 - Atlético de Rafaela 0 Arsenal 1 - Vélez 2

2 Talleres de Córdoba 1 - Colón de Santa Fe 0

1 - Colón de Santa Fe 0 San Lorenzo 2 - Chacarita 0

2 - Chacarita 0 Platense 0 (4) - Huracán 0 (5)

0 (5) Boca 2 - Almirante Brown 1

Fecha a confirmar

Rosario Central vs. Barracas Central

Estudiantes de La Plata vs. Central Córdoba de Santiago del Estero

Los cuces de octavos de final