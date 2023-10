Cómo quedó Inter Miami en la MLS tras ser goleado por Chicago Fire

inter miami 2.jpg Inter Miami cayó y está lejos de los playoffs de la MLS

El conjunto de la Florida acumuló su cuarto cotejo consecutivo sin triunfos (incluida la final de la US Open Cup en la que perdió con Houston Dynamo 2-1) y parece haber desperdiciado por completo la chance de ingresar a los playoffs, al mantenerse en la 13ra. colocación de la Conferencia Este, con 33 unidades.

El equipo de camiseta rosa quedó a 5 puntos de New York FC, que tiene un partido más y por el momento ocupa el 9no. lugar y se clasificaría al play in contra el 8vo. que definirá la última plaza en la próxima fase.

Inter Miami, que tuvo como titulares a Facundo Farías y Benjamín Cremaschi, buscará recuperarse este sábado, a las 20.30, cuando enfrente al Cincinnati FC, en el DRV PNK Stadium, de Fort Lauderdale.

Luego, cerrará la fase regular ante Charlotte (sábado 21 a las 19) como visitante.

Dura derrota del Inter Miami

El único gol del Inter Miami fue obra del venezolano Josef Martínez, de penal, mientras que Chicago Fire, ante 62.124 espectadores en el Soldier Field, se impuso con los goles convertidos por los suizos Xherdan Shaqiri (2) y Maren Haile-Selassie (2).

En Chicago se desempeñó el volante Gastón Giménez, ex Godoy Cruz y Vélez e integrante del seleccionado paraguayo.

Cinco goles argentinos en la MLS

Sebastián Driussi (ex River Plate) festejó en la victoria 3-0 del Austin sobre DC United; Luciano Acosta (ex Boca) convirtió un penal para el 1-2 de Cincinnati ante New York Red Bulls y Tomás Chancalay (ex Racing) aportó la conquista del New England Revolution, que perdió 2-1 ante Columbus Crew.

Además, Julián Carranza (ex Banfield) anotó para Philadelphia Union, que le ganó por 3-2 a Atlanta United, en donde Thiago Almada (ex Vélez) descontó a través de un tiro penal.