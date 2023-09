Cómo quedaron Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y Chacarita en la Zona B de la Primera Nacional

17-09-2023_san_salvador_de_jujuy_gimnasia.jpg Chacarita perdió pero sigue con 3 puntos más que Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia

Maipú perdió con Atlético Rafaela 2 a 0, de visitante, en el estadio Nuevo Monumental y desperdició la oportunidad de alcanzar en la punta del grupo a Chacarita. Claudio Bieler y Nazareno Funes convirtieron para la "Crema" que celebró su segunda victoria consecutiva.

El resultado colocó a Deportivo Maipú en la tercera posición y escolta junto con Independiente Rivadavia con 58 puntos y a 3 del líder, Chacarita (61)., en tanto que Atlético mantuvo su cuarta posición con 52 unidades y Quilmes cayó de local ante Mitre de Santiago del Estero 3 a 1, pero se mantuvo quinto con 46 puntos en el grupo.

También Brown de Adrogué perdió por 2 a 1 ante Chaco For Ever de local, y retuvo la sexta posición con 44 unidades.

Gimnasia (J) 2-0 Chacarita | Primera Nacional | Fecha 30 (Zona B)

La fecha 30 de la zona B de la Primera Nacional

Deportivo Riestra 1 - Atlanta 0

Deportivo Madryn 4 - Villa Dálmine 0.

Estudiantes de Buenos Aires 0 - Independiente Rivadavia 0

Brown de Adrogué 1 - Chaco For Ever 2

Gimnasia de Jujuy 2 - Chacarita 0

Quilmes 1 - Mitre de Santiago del Estero 3

Racing de Córdoba 2 - Aldosivi 0

Atlético de Rafaela 2 - Deportivo Maipú 0

Este lunes a las 21:10: Ferro Carril Oeste-Tristán Suárez.

= Posiciones =

Chacarita 61 puntos; Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia 58; Atlético Rafaela 52; Quilmes 46; Brown de Adrogué 44; Deportivo Riestra 43; Ferro, Deportivo Madryn y Mitre (SE) 40; Gimnasia (J) 38; Estudiantes (BA) 35; Atlanta 34; Racing (C) y Aldosivi 32; Chaco For Ever 30; Tristán Suárez 28; y Villa Dálmine 19.