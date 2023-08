Cómo quedaron Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia en la Zona B de la Primera Nacional

lepra 4.jpg Independiente Rivadavia y el Deportivo Maipú comparten la segunda posición en la Zona B de la Primera Nacional

El Cruzado cayó por la mínima diferencia este domingo ante Gimnasia en Jujuy y la Lepra rescató el sábado un empate frente a Ferro Carril Oeste (1-1), en Caballito.

Tras haber dejado escapar puntos que les permitirían ser primeros, los dos equipos mendocinos ya piensan en la próxima fecha en la que serán locales.

"El domingo volvemos a La Fortaleza y vos tenés que estar ahí. Ahora más que nunca, ¡Todos juntos!" invitó el Deportivo Maipú en sus redes sociales al duelo del próximo domingo 27 de agosto a las 15.30 ante Quilmes, uno de los que por ahora se está metiendo en el Reducido.

La Lepra, por su parte, volverá al Gargantini para recibir el sábado 26 a las 18.10 al Lobo jujeño y previamente, a las 15.30 del mismo sábado, el Funebrero defenderá la punta frente al Racing cordobés.

sambueza.jpg El Cruzado y la Lepra serán locales en la próxima fecha

La zona B de la Primera Nacional

Posiciones: Chacarita 52 puntos; Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia 51; Quilmes 43; Atlético Rafaela 42; Riestra 38; Ferro y Brown (A) 37; Mitre (SE) 35; Deportivo Madryn 34; Atlanta 32; Gimnasia (J) 31; Estudiantes (BA) y Aldosivi 30; Racing (C) 27; Chaco For Ever 24; Tristán Suárez 23; Villa Dálmine 19.

El primero de la zona jugará una final para conseguir el primer ascenso. Del segundo al octavo, clasificarán al Reducido por el segundo ascenso. El último de la zona descenderá y el anteúltimo jugarán contra su par de la Zona A para determinar el tercer descenso.