Cómo fue la llegada de Marcelo Gallardo a Arabia Saudita para ser DT del Al Ittihad

gallardo arabia 1.jfif Marcelo Gallardo y el portugués Suárez, director deportivo del Al Ittihad

Luego, el DT se reunió con el portugués Domingo Suárez, director general de su nuevo club para firmar el contrato como nuevo director técnico del Al-Ittihad hasta mediados del 2025, con opción de renovación hasta 2027.

“Es una decision personal. Me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo. Me abre la cabeza y me motiva. Es un descubrimiento total", resumió el Muñeco para explicar los motivos por los que aceptó el ofrecimiento después de un año sin trabajar.

Gallardo tendrá este lunes su primer contacto con el plantel, debutará el viernes 24, cuando enfrente a Al-Ettifaq, como visitante, por la 14ta. fecha de la liga saudí y para el 12 de diciembre tiene previsto iniciar el Mundial de Clubes.

Marcelo Gallardo ya está en Arabia Saudita para asumir como nuevo director técnico de Al-Ittihad .



Marcelo Gallardo asumirá en el Al Ittihad

A los 47 años, Marcelo Gallardo tendrá en el Al Ittihad de Arabia Saudita su tercer club como entrenador tras las experiencias vividas en Nacional de Uruguay (2011-12) y River (2014-22).

Cómo jugador, además de ssus tres pasos por River y sus 69 partidos en distintas selecciones nacionales, Gallardo jugó en el exterior para Mónaco, PSG (ambos en Francia), DC United de Estados Unidos y Nacional de Uruguay.