Cómo fue el debut de Marcelo Bielsa como DT de la selección de Uruguay

zalazar uruguay 1.jfif Rodrigo Zalazar marcó dos goles en el debut de Marcelo Bielsa como DT de Uruguay

De aquel equipo solamente citó Bielsa para el comienzo de un ciclo claramente refundador al lateral derecho Guillermo Varela, lo que lo llevó también a declinar su tradicional línea de tres defensores por una más tradicional de cuatro para este partido de su debut.

Atrás dejó entonces el rosarino que el 21 del mes próximo cumplirá 68 años una generación de figuras consulares del seleccionado celeste como Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Martín Cáceres y el arquero Fernando Muslera, entre los más emblemáticos.

Ese corte, que también marcó el advenimiento de jugadores como el lateral izquierdo ex Boca Juniors y Talleres, de Córdoba, Lucas Olaza (hoy en el descendido Valladolid español), de 28 años, y el arquero de Unión, de Santa Fe, Santiago Mele, que fue suplente, forma parte de una renovación que contó con la mayoritaria aprobación del hincha uruguayo.

"Me gustó el juego colectivo. Hubo buenas individualidades. Me gustaría recuperar la pelota más rápido y lograr mas pases entre líneas y ser más eficaces. Para el martes que viene ante Cuba va a cambiar todo el equipo. En julio y agosto me voy a contactar con todos los jugadores, incluidos los referentes", dijo el entrenador.

Los goles de Uruguay

Marcelo Bielsa empezó, como el equipo, rápidamente con un aura positivo, porque apenas a los 8' Douglas Arezo había abierto el marcador (más tarde fallaría un penal), algo que a los 38' ampliaría Rodrigo Zalazar, en el primero de los dos que marcó en la fría noche montevideana.

Debut Bielsa DT - Uruguay 4-1 Nicaragua - RESUMEN - Amistoso Internacional - #FUTBOLenDEPORTV

El otro lo anotaría el volante ofensivo del Schalke 04 alemán que nació en la ciudad española de Albacete restando ocho minutos para finalizar el encuentro con un impactante remate desde afuera del área. Antes, a los 10 de esa segunda etapa Brian Rodríguez había señalado el tercero.

La única "manchita" de la noche para el "Loco" llegó ya en tiempo de descuento, cuando de un tiro libre inocuo el arquero Franco Israel (23 años, juega en Sporting Lisboa, de Portugal) reaccionó tardíamente a un cabezazo de Luis Coronel que dio en el palo derecho y del rebote el mismo jugador terminó convirtiendo el único tanto de los dirigidos por el chileno Marco Figueroa.

Descanso para los Bielsa Boys

Bielsa llevó solamente cinco jugadores al banco de suplentes, ya que prefirió darles descanso a los siete integrantes del Sub 20 campeón mundial que sí tendrán acción cuando el próximo martes enfrente a Cuba: Ellos son el arquero Randall Rodríguez y los jugadores de campo Sebastián Boselli (pretendido por River), Facundo González, Mateo Ponte, Fabricio Díaz, Luciano Rodríguez y Anderson Duarte

Efectivamente el martes próximo, Día de la Bandera en Argentina, desde las 20.30 nuevamente el Centenario se vestirá de fiesta para la segunda presentación de los más que nunca "Bielsa boys", en esta oportunidad frente a otro seleccionado centroamericano como el cubano.