Cómo será el partido despedida de Juan Román Riquelme con la presencia de Lionel Messi

►Te puede interesar: Por qué motivo Boca está por encima de River a nivel mundial en el ranking de la IFFHS

14-06-2023_f38a9b34b8a5df6715aa2f3a87ce1a75.jpg Juan Román Riquelme anunció que Lionel Messi estará en su despedida de Boca

Carlos Bianchi fue uno de los primeros en confirmar su presencia en el encuentro que fue programado aprovechando que Boca juega el jueves 22 en Mendoza ante Godoy Cruz y luego lo hará una semana más tarde (el jueves 29) frente a Monagas, por la Copa Libertadores.

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz vs. Boca: qué se sabe de las entradas

En la conferencia, Riquelme estuvo acompañado por el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, y reconoció "tardé mucho tiempo en tomar esta decisión. Falta menos para entrar a la cancha más linda del mundo. Ojalá sea un lindo día".

Cinco frases de Juan Román Riquelme

"Es verdad que los bosteros somos muchos, pero no sé si vamos a jugar otros partidos como este en todo el país . Cada día que pasa no entiendo porque me tienen tanto cariño, he sido un simple jugador de fútbol".

. Cada día que pasa no entiendo porque me tienen tanto cariño, he sido un simple jugador de fútbol". "Esperemos que podamos disfrutar mucho y después vemos, ya estoy grande y no me da para jugar tantos partidos. A todos los muchachos que se los va invitando, enseguida dicen que sí".

Riquelme: "Messi va a estar"

Embed

"En algún momento se tenía que dar esto. Agustín, Floppy y Lola (sus hijos) están grandes, van a disfrutar también".

(sus hijos) están grandes, van a disfrutar también". "La María (su madre) anda bien, habla poco, ella vive bien. Esperemos que la pasé bien, creo que lo va a disfrutar, va a venir a la cancha. Va a ser un día importante para ella, para toda mi familia.

habla poco, ella vive bien. Esperemos que la pasé bien, creo que lo va a disfrutar, va a venir a la cancha. Va a ser un día importante para ella, para toda mi familia. "A medida que pasen los días se van a ir enterando los invitados. Va a jugar Boca contra la Selección argentina. Al Coco (Basile) lo estoy llamando y no lo encuentro. Carlos (Bianchi) es más que un entrenador para mi".

El anuncio de la presencia de Messi

"Messi va a estar", dijo con su estio habitual el actual vicepresidente xeneize. "Para mí es un sueño, el jugador más grande de todos los tiempos. Tuve la suerte de ser compañero de Messi y Maradona. Seguramente Leo la va a pasar bien porque va a jugar en el estadio más lindo del mundo".

Más tarde, el ìdolo de Boca reveló: "Messi me llamo en diciembre de 2019 para decirme que no haga la despedida porque el no llegaba. Hace dos horas hablé con Leo y me dijo que el 25/6 iba a estar acá".

Román saldrá a la cancha de Boca por última vez, como jugador, con 45 años cumplidos un día antes, mismo dìa que el cumpleaños 36 de Lionel Messi y el partido de despedida de Maxi Rodríguez, en Rosario, y tanto Román como Maxi esperan contar con la presencia del capitán de la Selección argentina.

riquelme-messi-1 (1).jpg Juan Román Riquelme y Lionel Messi podrían volver a jugar juntos el domingo 25 de este mes

Messi estará ese fin de semana de vacaciones en el país y aceptó las invitaciones de sus ex compañeros de la Selección argentina con la condición de que existan garantías de que no va a haber desbordes del público que comprometan la seguridad suya y del espectáculo.

Una despedida postergada

Juan Román Riquelme jugó su último partido en Boca en mayo del 2014, tras no renovar su contrato pasó a Argentinos Juniors y allí se despidió como profesional en enero del 2015.

palermo riquelme.jpg Todos esperan que Martín Palermo esté presente en La Bombonera

El partido de despedida de Román se demoró más de 8 años por diversos motivos entre los que no se pueden obviar su mala relación con la anterior conducción del club, encabezada por Daniel Angelici, y luego sus compromisos como vicepresidente y verdadero mandamás del fútbol xeneize.

El encuentro servirá sin dudas para apuntalar su ya anunciada candidatura a presidente para las próximas elecciones en Boca.