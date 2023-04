Claudio Echeverri conmovió con sus dichos al fútbol argentino

►TE PUEDE INTERESAR: La Selección argentina Sub 17 volvió a ganar y quedó a un paso del Mundial

echeverri 1.jpg Claudio Echeverri es la figura de la Selección argentina sub 17

“Estoy muy tranquilo, pensando mucho acá, ayer estuve hablando con mi familia sobre este tema, me están pasando muchas cosas y siendo tan chico la verdad que a veces siento mucha presión de la gente, es lo que me toca y tengo que convivir con eso, pero a veces me estresa o me cansa“, señaló el número 10 del equipo juvenil argentino, quien añadió: “Tengo que tratar de convivir con esto que es un montón pero también estoy bien acompañado por mi familia. Así que muy feliz también”.

Con llamativa sinceridad para sus 17 años (los cumplió el 2 de enero), el Diablito Echeverri dijo: “Ayer estaba un poco bajón por ese tema porque hay mucha expectativa hacia mí, porque uno se pone a pensar y dice ‘tengo que dar lo mejor para que la gente piense todo lo que se habla de mí’, pero una vez que entro a la cancha trato de olvidarme y darle lo mejor al equipo”.

La figura del combinado sub-17 habló sobre la presión que siente por parte de aquellos que esperan que pueda lograr objetivos con la albiceleste. pic.twitter.com/CB7Qr2EZUd — TyC Sports (@TyCSports) April 15, 2023

El Diablito rumbo al Mundial sub 17

Argentina encabeza la fase final del Sudamericano sub 17 junto a Brasil, ambos con 6 puntos, y enfrentará el lunes a Paraguay desde las 16 en Quito en busca de un nuevo triunfo que le asegure su boleto mundialista.

echeverri 1.jpg El Diablito entrenó con Messi y la Selección mayor

Después de jugar con Paraguay, Argentina se enfrentará ante Ecuador, el jueves 20 a las 18 y ante Brasil, el domingo 23 en el mismo horario.

El Mundial Sub 17 se disputará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre en sede a confirmar luego de que la FIFA retirara la organización a Perú por incumplimiento en el plan de infraestructura.

Demichelis habló sobre Claudio Echeverri

Antes de estas declaraciones de Claudio Echeverri, el DT de River Martín Demichelis había pedido "bajar la expectativa con él, ya que no deja de ser un chico y no debemos confundirlo".

"Lo seguimos porque tiene el ADN de River, pero todavía no lo pudimos tener con la primera por sus compromisos con el Sub 17", contó Demichelis quien siguió atentamente las actuaciones de Echeverri en la reserva del club de Núñez.