A último momento el DT Fernando Gago lo sacó de la formación por un llamativo motivo que trascendió recién el día después: llegó tarde a la charla técnica. Es que Cavani está bien físicamente y no había otro motivo por el que no estuviera en el once xeneize.

