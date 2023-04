Carlos Zambrano recordó su tremenda pelea con Darío Benedetto y ardió troya

"El tema de Darío me sorprende. Me ha llamado mucha prensa. No sabía que se iba a hablar tanto. Darío es un tremendo jugador, el cual se equivocó en su momento. Lo reconoció, me pidió disculpas y todo quedó ahí", expresó Zambrano sobre el tema, y aseguró que se han dicho muchas cosas falsas en este tiempo.