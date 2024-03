Carlos Tevez fue sancionado tras el escándalo con Dóvalo

tevez 1.jfif

Por lo que, si el ex delantero decide no abonar el porcentual económico de la pena, no podrá dirigir frente a Riestra y Deportivo Laferrere (por Copa Argentina), por lo que recién aparecería ante Atlético Tucumán en Avellaneda, por la duodécima fecha de la Copa de la Liga.

La sanción que recibió Ever Banega

Por el lado de Banega fue expulsado por parte del árbitro Fernando Rapallini y justificó su acción, explicando que el volante de Newell´s trató de "chorros" a los jueces y a los responsables del VAR.

Días después, el mediocampista pidió disculpas, pero el ex jugador de la Selección argentina tendrá dos fechas de suspensión, por "términos descomedidos y reincidencia".

Ever Banega.png

Es decir, frente a Platense y Sarmiento de Junín no formará parte de la nómina de Mauricio Larriera.