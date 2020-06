La LMF fue notificada que ningún equipo puede entrenar sin la autorización de AFA.

Suraci avisó que ningún club afiliado a la Liga puede volver a entrenar

El presidente de la Liga Mendocina, Carlos Suraci, aseguró que los equipos de fútbol no están autorizados a entrenar, pese a que el Gobierno de Mendoza autorizó la vuelta a los entrenamientos respetando los protocolos. Desde la AFA le comunicaron que no pueden hacerlo sin su autorización.

"Me comuniqué con Pablo Toviggino (Secretario Ejecutivo de la Presidencia AFA) y me informó que no pueden entrenar los equipos de Primera División, Primera Nacional, Federal A, Regional Amateur y los equipos de la Liga, ni los chicos de divisiones inferiores", aclaró Suraci a Ovación.

"Habíamos recibido anteriormente una comunicación del delegado del Interior Mario Giammaria. Nos aclaró que el alcance es para todos los clubes afiliados a AFA, al Consejo Federal y las Ligas", agregó.

"La verdad que estoy sorprendido por esta decisión que tomó la AFA, después de la habilitación del Gobierno de nuestra provincia que se podía entrenar con un máximo de 10 personas. No se está respetando la determinación que ha tomado el Gobernador de Mendoza", admitió el dirigente.

"Hemos mandado una nota pidiendo una aclaración de los motivos porque no pueden entrenar los clubes en Mendoza. No queremos entrar en una polémica. No estamos de acuerdo de que tiene que haber un protocolo nacional para que vuelvan a entrenar", cerró el titular de la Liga.