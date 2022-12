Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, le clavó una puñalada a Lionel Messi

carlo-ancelotti.jpg

"Messi lo hizo muy bien, es un gran futbolista y su carrera con un Mundial sigue ¿El mejor de la historia? No lo sé, no sería justo decirlo", respondió Carlo Ancelotti ante la consulta relacionada a la última conquista del argentino en el Mundial Qatar 2022.

"Cada época tuvo, tiene y tendrá jugadores importantes y decir que Messi ha sido el mejor de la historia no va a salir de mi boca", agregó el experimentado DT italiano, de 63 años.

"He disfrutado de jugadores buenos. Actualmente tengo al Balón de Oro (Benzema); no he visto a (Alfredo) Di Stéfano pero sí a (Diego) Maradona y (Johan) Cruyff", completó Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa previa al partido que disputará este viernes Real Madrid contra Valladolid, por la Liga española.

En otro tramo, Carlo Ancelotti afirmó que el club "merengue" no realizará contrataciones en el mercado de invierno europeo.