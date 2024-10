Carlitos Tevez se puso picante y le pegó duro a la dirigencia de Boca y a la de Independiente

tevez 2.jpg Carlos Tevez dejó clara su posición frente al momento de Boca y de Independiente.

Luego fue más allá y afirmó: "Yo estuve en Boca cuando esta gestión le pegaba muy duro cuando no hacíamos un buen papel en la Libertadores o no clasificábamos o quedábamos afuera de Libertadores. Siempre estuve en contra de eso".

"Hoy opinando, más siendo hincha de Boca, no me gusta. Uno no ve bien al club. Es muy fácil pegarles en este momento por eso no me gustaría que se sienta nadie ofendido, no es bueno estar de este lado”, dijo sin pelos en la lengua el último ídolo de Boca.

Embed

"EL FÚTBOL ARGENTINO ES MUY RESULTADISTA Y EL TRABAJO A VECES SE OPACA POR SITUACIONES QUE NO ESTÁN AL ALCANCE DEL TÉCNICO"

Tevez y una grave denuncia contra Independiente

“En Independiente me mintieron. Todavía no me pagaron lo que me deben, fui casi gratis", denunció Tevez quien se desvinculó del club de Avellaneda en mayo pasado.

"No quiero ir a la Justicia, pero es algo que estoy pensando. Fui en el peor momento y la Comisión Directiva me falló”, insistió el ex delantero antes de agregar: "No terminé bien con la dirigencia. No valoran el trabajo y dicen que yo les debo plata".