Bruno Nasta se quedó con bronca tras el empate de Gimnasia y Esgrima

"Son las cosas que tiene el fútbol, merecemos tener más puntos en el torneo y tenemos que mejorar en la definición. Tuve dos claras situaciones de gol que no quisieron entrar", agregó el jugador que llegó de San Martín de Tucumán.

Con respecto a los 8 partidos que el Lobo igualó en el torneo de los once que disputó, opinó: "Se ve mal que hayamos empatado muchos partidos, pero cuando no se puede ganar, es bueno no perder. Con un hombre más no pudimos ganar, hicimos un gran esfuerzo para poder triunfar".

Sobre la continuidad del entrenador Joaquín Sastre, Nasta respaldó al DT y afirmó: "Nosotros trabajamos junto al cuerpo técnico y tratamos de dejar todo en la cancha. En el bendito fútbol a veces no se dan los resultados y se ponen en tela de juicio un montón de cosas. Cuando se gana, está todo bien y en las derrotas siempre se cuestiona al entrenador".

"Somos todos grandes en el plantel y tendríamos que haber ganado y nada más. El fútbol sinceramente no es para cagones. Siempre trabajamos con mucha honestidad y damos el máximo en la cancha", cerró el ex Jugador de Huracán Las Heras y el Deportivo Maipú.

Ahora Gimnasia y Esgrima visitará a Nueva Chicago

Gimnasia y Esgrima tiene programado jugar su próximo compromiso este sábado 22 de abril ante Nueva Chicago. Todavía no está confirmado el escenario, ya que la cancha del Torito está suspendida tras los incidentes del último partido de local que el equipo de Mataderos jugó ante Flandria. El cotejo se jugará desde las 15.30 y será televisado por TyC Sports.

