Joaquín Sastre se fue con bronca por el empate de Gimnasia y Esgrima

joaquin sastre all boys 1.jpg Joaquín Sastre fue cuestionado por algunos simpatizantes. Foto: Diario UNO

El DT del Lobo, en su análisis del encuentro, aseguró: "Nos vamos con mucha bronca, perdimos dos puntos. Nos está faltando eficacia, llegamos varias veces y no pudimos convertir".

El entrenador hizo un balance de los 11 partidos que ha disputado su equipo y opinó: "Creo que merecemos más puntos de los que tenemos. La deuda pendiente es poder mejorar en la efectividad y deberíamos estar más arriba por las situaciones que generamos. Lo positivo es que somos un equipo que nos convierten pocos goles y eso es importante".

Cuando le consultaron sobre su continuidad, fue claro y manifestó: "Yo trabajo, y mi continuidad será hasta cuando tenga que ser. Hemos perdido un partido en todo el torneo y se han empatado muchos encuentros que hemos merecido ganar".

"Tenemos un plantel que se entrena al máximo y deja todo en cada partido. Como entrenador me siento respaldado por los jugadores. Y si tengo que reprochar algo ese soy yo que soy el que conduce al equipo", reveló el contador.

El entrenador se refirió a los dos penales que no le cobraron a su equipo este domingo y afirmó: "No tengo bien claro si fueron penales. Obviamente después cuando vea el partido revisaré esas acciones, pero no creo que el árbitro haya sido influyente en el resultado del partido".

La palabra de Joaquín Sastre