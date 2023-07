Bruno Leyes disfruta de jugar en Godoy Cruz, el club del que es hincha

Leyes.jpg Bruno Leyes logró tener continuidad en el Tomba. Fotos: Nicolás Ríos/Diario UNO

A Leyes le tocó debutar en el Expreso a los 19 años (19 de julio del 2021) y marcó un gol. Fue ante Rosario Central, cuando al Tomba lo dirigía Sebastián Méndez y ganó 2 a 1 en el Feliciano Gambarte.

Bruno Leyes llegó a Godoy Cruz a los 14 años, proveniente de FADEP, hizo las divisiones inferiores y jugó en Reserva hasta que llegó a Primera.

Leyes habló con Ovación y con la humildad que lo caracteriza, reconoció: "La verdad es que estoy pasando por un momento muy lindo. Siempre soñé con jugar al fútbol y disfruto mucho jugar en Godoy Cruz. Estoy muy feliz por el presente que estoy viviendo, por estar donde estoy y trato de seguir creciendo en cada partido".

"El Gato Oldrá me da muchos consejos, pero también nos transmite confianza y libertad. Estoy muy agradecido y con mucha responsabilidad trato de dejar todo en cada partido", contó.

bruno-leyes-.jpg Bruno Leyes en el día de su debut ante Central. Su estreno fue en el Feliciano Gambarte y marcó un gol.

Su reencuentro con el Gallego Méndez

Bruno Leyes se reencontró el domingo en Vélez con Sebastián Méndez, el DT que lo hizo debutar en el Tomba: "Siempre le voy a estar agradecido por la confianza que me dio y justo me tocó marcar un gol el día del debut. Me felicito por el presente que estoy teniendo y me dijo que siguiera por este camino".

Su evolución como jugador

"He crecido mucho como jugador y como persona. Maduré un poco más en el momento de tomar decisiones. Tengo mucha confianza en mi juego y he aprendido de los errores que cometí", opinó.

"El sueño que tengo es poder clasificarnos a alguna copa internacional y poder jugarla en el Feliciano Gambarte", confesó.