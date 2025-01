Brilló en Godoy Cruz, jugará con Lionel Messi en Inter Miami y Scaloni lo mira

Tadeo Allende, de romperla en Mendoza al Inter Miami de Messi

Es la historia de Tadeo Allende, el delantero nacido en Mina Clavero que no para de crecer en su carrera futbolística porque, a pesar de que el Celta de Vigo no lo tendrá en cuenta para la temporada 2025 por lo que lo cedió a préstamo, el ex Tomba se dará el gusto de compartir cancha con el mejor de la historia, Lionel Messi, en una ventana muy interesante como lo es hoy el Inter Miami de la MLS.

Inter Miami CF on Instagram: "Desde Córdoba a Miami Bienvenido al sueño, Tadeo "

El arribo de Allende al fútbol de los Estados Unidos fue anunciado en las redes sociales "Las Garzas", a modo de bienvenida. "Desde Córdoba a Miami. Bienvenido al sueño", fue la frase elegida.