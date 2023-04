Brian Fernández tomó una drástica decisión sobre su futuro

►TE PUEDE INTERESAR: Neymar hizo el anuncio que todos esperaban

brian 2.jpg

En tanto, agregó: "La gente es hincha y quiere que vos le rindas como ellos quieren. No entienden que detrás del futbolista hay una persona. Hay circunstancias que no podés sobrepasarlas. Es algo que me duele mucho".

►TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi fue camuflado a Euro Disney son su familia y fue descubierto por sus fanáticos

En esa línea, el atacante señaló: "Decidí no competir hasta junio, desvincularme. Obvio, cómo no voy a querer jugar, pero hoy en día trato de ver cómo realizo mi vida, cómo la priorizo en el mejor estado que me puedo llegar a poner para poder estar bien con mi familia".

El dilema de Brian Fernández

"Mi familia me pide que haga un tratamiento psicológico. Soy una persona muy desconfiada. Me ha tocado estar en charlas con psicólogos en las cuales después me enteré que habían hablado con distinta gente, me cuesta entrar en confianza. Voy y no le cuento la verdad, entonces, para qué voy a ir", continuó.

Por último, cerró: "Cómo no voy a extrañar jugar al fútbol si es lo que mejor hago. Puedo no entrenarme durante meses, pero con una semana mi cuerpo se acomoda y estoy para jugar".

La trayectoria de Brian Fernández

Defensa y Justicia 2012-14

Racing 2015-17

Sarmiento 2017

Racing 2018

Unión La Calera 2018

Necaxa (México) 2019

Portland Timbers (Estados Unidos) 2019-20

Ferro Carril Oeste 2021

Deportivo Madryn 2022

Colón 2022-23

Acumula 84 goles en 215 partidos oficiales