Brian Alferez mostró su tristeza por la pérdida de Federico Maraschi

Brian Alferez dio su punto de vista sobre el fallecimiento de Federico Maraschi, se mostró muy apenado y dijo: "La verdad que estoy muy triste con lo que sucedió, no sé cómo ayudar. Es una enfermedad muy dura y espero que en algún momento haya una solución".

"Ojalá que mis amigos que tengo en Ciudad de Bolívar hayan podido hacer el duelo y que salgan adelante. Debe ser muy difícil perder a un compañero", agregó.

Brian ALFEREZ.GLOBO.jpg El defensor Brian Alferez está disfrutando del presente que vive en Huracán Las Heras.

El ex jugador de Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima se refirió a la etapa que está viviendo en el Globo y reconoció: "Me siento muy feliz de jugar en Huracán Las Heras. Es un gran club, es una linda familia, todos se involucran y se brindan el máximo por la institución. Es algo que se encuentra en pocas instituciones".

Luego añadió: "En lo deportivo me siento muy contento y entusiasmado, me siento feliz de integrar este gran grupo. Soy un agradecido por la oportunidad que me han dado de jugar en este club".

huracan 1 (1).jpg Huracán Las Heras visitará el próximo miércoles a Ciudad de Bolívar. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

Brian Alferez habló de su presente

Luego opinó: "Estoy en un gran momento en lo personal y en lo deportivo. Siento que este año he podido controlar la ansiedad y eso me tiene muy contento. Trato de mantener un equilibrio, me he rodeado de mucha gente que me ha ayudado mucho. Mi novia, la familia y mis amigos han colaborado en mi bienestar personal y deportivo, estoy muy contento por la realidad que estoy viviendo".