El contrato del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina finaliza en diciembre de este año. "Durante el 2023 hubo muchos rumores, pero ofertas no había ninguna. En mi cabeza siempre quise seguir acá. Me gusta cumplir mis contratos y esa era mi idea este año. Cada año que inicia, me siento bien y cómodo acá. Estoy en el lugar que quiero estar", le había dicho a TyC Sports.

Francescoli y su deseo que Armani siga en River

El mánager millonario Enzo Francescoli ya había dejado en claro el deseo de que el Pulpo siga en el club, donde ganó 10 títulos (en su carrera tiene 26 y está entre los goleros más ganadores).