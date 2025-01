Boca y River no cumplen con las expectativas: la fuerte autocrítica de Gago y Gallardo

“La identidad se construye y arranca desde el primer día de entrenamiento. No es de un día para el otro, no se van a encontrar resultados de un partido al otro" (Fernando Gago). “La identidad se construye y arranca desde el primer día de entrenamiento. No es de un día para el otro, no se van a encontrar resultados de un partido al otro" (Fernando Gago).

Gallardo, disgustado pese a la victoria

“No jugamos bien, eso hay que reconocerlo y valorar al rival. Toca seguir trabajando para que el equipo aparezca y fluya”, asumió Marcelo Gallardo después de que River le gane sobre la hora a Instituto, en el Monumental.

gallardo 1.jpg

Aunque River está invicto, el Muñeco mezcló la autocrítica con optimismo: “Al hincha le digo que el equipo va a funcionar. Primero porque tenemos buenos jugadores. Segundo porque estoy convencido de que vamos a jugar mejor. El hincha de River lo entiende y le agradezco todo el tiempo porque siempre acompaña".

"Todo es urgente, pero una casa no se hace de la noche a la mañana. Yo no le miento: hoy no jugamos bien, pero vamos a jugar mejor" (Marcelo Gallardo)