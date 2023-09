Juan-Román-Riquelme.jpg

Y agregó: "Me tocó ser futbolista, me tocó jugar en este club. No es fácil ser semifinalista de la Copa y los jugadores se encuentran cerca, tienen la ilusión de llegar a la final. Nos quedan tres partidos. El jueves será un gran día para la gente y el cuerpo técnico. Si hacemos las cosas bien tenemos grandes chances de ganar".

En esa línea, Riquelme continuó: "Este equipo nuestro viene de ser bicampeón, le ganó la final a Patronato en el primer semestre, ahora se encuentra en cuartos de Copa Argentina ante un rival muy bueno como es Talleres, estamos en semifinales de Copa Libertadores representando al fútbol argentino contra equipos brasileños y eso nos pone muy contentos".

"De afuera siempre se ven las cosas muy fáciles. Uno puede decir 'por qué no hizo esto' o 'por qué no hizo lo otro'. Me pasa a mí que a veces no me doy cuenta y digo 'pucha, hay que estar ahí dentro'. El jugador de fútbol toma decisiones cada segundo. Pero uno quiere siempre que el equipo juegue bien, que haga las cosas de la mejor manera, que el hincha esté contento. El fútbol argentino es muy parejo", agregó el dirigente.

Juan Román Riquelme dejó una advertencia

Consultado por el partido ante River entre la ida y la vuelta del cruce por el certamen continental, opinó: "No es extraño, es maravilloso. Es lo que uno sueña como futbolista. Yo sueño con que el entrenador me elija para jugar un Superclásico y la semifinal de la Copa Libertadores. Para Boca es una maravilla, cualquier otro equipo del fútbol argentino quisiera estar en esta situación".

“Los árbitros intentan hacer lo mejor posible. Nosotros lo que pretendemos tanto en el torneo local como en la Libertadores es competir, y si se equivocan que sea para los dos lados”, dijo Román al tirar una advertencia.

Por último, remarcó: "Si queremos llegar hasta el final tanto en Copa Argentina como en la Copa Libertadores está claro que tenemos que mejorar. Está clarísimo. Tenemos confianza porque creemos que tenemos buenos jugadores, con mucha experiencia y con el apoyo de la gente el jueves vamos a hacer un buen partido".