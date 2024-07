Boca presentó a Milton Giménez y a Brian Aguirre como sus nuevos refuerzos

Giménez llega al club de la Rivera tras su breve paso por Banfield luego de un gran año donde cosechó 11 goles en los últimos 20 partidos y convirtió el gol agónico del empate en el clásico ante Lanús. El pase del jugador costó, aproximadamente, más de 3 millones de dólares y firmó contrato hasta 2027.

milton gimenez.jpg Milton Giménez proviene de Banfield.

"¡Muchas gracias Banfield por haberme dado la oportunidad en este tiempo! Estoy muy agradecido a los hinchas, a mis compañeros, a toda la gente del club que nos ayuda día a día y por cómo me trataron en este tiempo. Les deseo lo mejor para lo que venga, y gracias nuevamente por el cariño brindado”, manifestó el ex Banfield.

brian aguirre.jpg Brian Aguirre proviene de Newell's.

Aguirre, por su parte le envió un sentido mensaje en redes sociales a todos los hinchas de Newell's Old Boys de Rosario, dando las gracias por los años en la institución. "Me toca despedirme del club que me vio crecer. Gracias a los que formaron parte de este camino, el club y su gente que siempre me brindó su cariño dentro y fuera de la cancha. Fueron años de los que nunca me voy a olvidar. Gracias a cada una de las personas que me formaron: técnicos, utileros, cocineros y empleados del club. ¡Gracias a la hinchada más grande del interior, lo disfruté muchísimo! ¡Sé que pronto nos volveremos a reencontrar! Abrazo Colosal", expresó el futbolista que llega a Boca con un pase que costó alrededor de 5 millones de dólares y tiene una cláusula de rescisión de 17 millones de dólares.

Milton Giménez y Brian Aguirre hablarán este miércoles en conferencia de prensa

La entidad Xeneixe anunció que este miércoles, desde las 15, hablarán en conferencia de prensa Milton Giménez y Brian Aguirre para presentarlos en La Bombonera.

Ambos futbolistas se realizaron hoy la revisación médica y firmaron sus respectivos contratos con el club.