Boca jugará en Mendoza su última chance para ir a la Copa Libertadores 2024

00023312-18.JPG Mariano Herrón, DT interino de Boca para buscar el pasaje a la Copa Libertadores

En caso de no darse esta combinación de resultados anteriores podría abrirse una nueva plaza al final del torneo. Si River o algún clasificado por la tabla anual ganara la Copa de la Liga liberaría su lugar y entraría un equipo más. Hoy, por ejemplo, serían Talleres, Godoy Cruz, Central y Estudiantes. Pero si levanta el trofeo un club que no está ingresando por tabla anual, no habrá plaza extra.

00023312-19.JPG Boca no depende de si mismo para jugar la Copa Libertadores

Como ya se dijo esta competencia entrega un lugar como Argentina 3 en la Copa Libertadores 2024. Y Boca podría beneficiarse si Estudiantes juega la final con San Lorenzo y que el ganador ya estuviera clasificado por tabla anual. No pasa lo mismo con Defensa y Justicia. Entonces, San Lorenzo o Estudiantes entrarían como ganador de la Copa Argentina y se liberaría un cupo más en la tabla anual.

Si Estudiantes clasifica por la tabla anual, pero gana la Copa Argentina, dejará su lugar de la tabla anual e ingresa el primero que quedó afuera por tabla 2023

Todo dependerá de una eventual victoria de Boca en Mendoza este domingo, y luego de los resultados que logren los demás competidores, en el marco de la última fecha de la Copa de la Liga.