Ángel Di María y un mensaje que inició su adiós a la Selección argentina

23-11-2023_lionel_scaloni_abrio_sorpresivamente_las.jpg Ángel Di María fue suplente en la Selección argentina ante Uruguay y Brasil

"No puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy", continuó el autor de los goles más importantes de la "Scaloneta".

En medio del mensaje de despedida, Di María también repudió los hechos de violencia que se produjeron en la previa del histórico triunfo del seleccionado argentino ante Brasil.

►TE PUEDE INTERESAR: El mensaje de Scaloni después de poner en duda su continuidad en la Selección argentina

23-11-2023_dos_cambios_en_la_albiceleste.jpg Messi le dejó la capitanía a Fideo en el Maracaná

"Lastimosamente no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio, nadie merece ese maltrato ni los golpes. Familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol. Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Nosotros como jugadores siempre siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna", afirmó el rosarino.

Habrá Di María hasta la Copa América

"La Copa América será la última vez que vista la camiseta Argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera: vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo", remarcó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCz_qSfjtL8u%2F%3Fimg_index%3D3&access_token=EAAGZAH4sEtVABO8IqRx52L14dZBZBG2GLIrhIorTsPGtBgu1SkQktzRUkXDevbPfhfc4afBtWISJTNvZAQ0bDmQXyOi4ujdglF3ZAbZBZCfGaHf6PC83ZCLZAT3Bm0ZA6m3LfO7D9yZCt423aHzxfAx2LoZBO7Wp7xJNuPDp3ZC896Msjgnx8VIjZAMaMhevWFWoS2wO6U6F1uUwZDZD View this post on Instagram A post shared by Angel Di Maria (@angeldimariajm)

"Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad ¡Vamos Argentina carajo!", cerró Di María desde Portugal, luego de participar de la última doble fecha del año ante Uruguay, en La Bombonera, y contra Brasil en el estadio Maracaná.

Fideo, el segundo que más jugó

Di María cerró su etapa en Eliminatorias sudamericanas como el segundo jugador con más partidos jugados (52) solo por detrás del capitán Lionel Messi (65). Además, en ésta competencia, el zurdo convirtió 8 goles y aportó 11 asistencias.

El campeón de América, Finalissima y del Mundo cerrará su ciclo en el seleccionado argentino en la Copa América de Estados Unidos que se disputará del 20 de junio al 14 de julio del 2024.