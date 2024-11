Ángel Di María, sincero sobre su futuro y la decisión de dejar la Selección argentina: "No tenía nada más para dar"

Embed

En ese sentido, sobre cómo empezó a gestar su retiro de la Albiceleste, el autor de los goles importantes en la final de la Copa América 2021 y la final de Qatar 2022, contó: "Cuando terminó el Mundial era el momento y era algo que tenía un poco planeado, pero no sentía que podía llegar a ser ahí. Todavía seguía sintiendo que podía rendir y la Copa América estaba ahí cerquita. En casa decía: 'La Copa América y ya está' y eso se fue afianzando. Cada vez estaba más seguro de la decisión. Y cuando llegó al Copa América dije que era el momento indicado, termine como termine. Así que me pude ir por la puerta grande, no tenía nada más para dar".

"Quería sentir que fuera el momento de los más chicos. Yo tengo 36. Seguir ahí era meter presión para jugar de arranque o entrar sí o sí. Era sacarle el espacio a ellos y eso no me lo permitiría", agregó.

di maria messi.jfif Di María compartió los mejores años y los más difíciles de la Selección argentina con Lionel Messi.

Ángel Di María y su futuro

En otra parte de la entrevista, Di María se refirió a cuáles son sus planes a futuro cuando llegue la hora de retiro del fútbol profesional. "Estoy haciendo el curso de DT. Lo estoy haciendo por si acaso. A partir de los 30 empecé a ver el fútbol diferente y analizar. Empecé a verlo no sólo del lado de jugador, sino cómo puede llegar a verlo un entrenador", confesó.

En esa línea, Fideo sumó: "veré más adelante. Sé que la parte de entrenador es mucho más difícil porque lleva mucho más tiempo todo. Vos de jugador vas, entrenás y volvés a tu casa. Siendo DT tenés que seguir viendo videos, mirando cosas y pasar mucho más tiempo".

Di María sobre la comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Sin dudas, el rosarino tuvo el privilegio de compartir equipo con los dos mejores jugadores del mundo. Con el futbolista portugués jugó en el Real Madrid entre 2010 y 2015; mientras que con el astro argentino integró el plantel de la Selección argentina y del PSG.

Sobre la eterna discusión sobre quién es el mejor del mundo, Di María no dudó en su respuesta: "Siempre el mejor es Leo. No solo por los Balones de Oro, sino por la diferencia que le saca a CR7. Lo de Cristiano es trabajar y trabajar. Lo de Messi es talento puro, lo que Dios le dio. No se esfuerza por nada para ser el mejor. Cris siempre tuvo que querer más. Y al Enano lo ves y es como si jugara con sus amigos. Esa es la diferencia. Leo no tiene comparación con nadie".