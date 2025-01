El sitio oficial del club español indicó: "El VCF Femenino B ha incorporado a su plantilla a la jugadora argentina Anela Nigito, procedente del equipo de la CSU Bakersfield de la DI Women's Soccer de Estados Unidos".

valencia 1.jpg Anela Nigito seguirá su carrera en el Valencia de España.

Anela, quien cumplirá 21 años el 22 de junio, es defensora e integró la Selección argentina Sub 17 y Sub 20. De hecho, participó en el Mundial Sub 20 celebrado en Colombia entre agosto y septiembre del año pasado.