Ambientalistas vandalizaron la casa de Messi en Ibiza

La casa de Lionel Messi en Ibiza fue vandalizada por un grupo de ambientalistas. Se trata de integrantes de la agrupación Futuro Vegetal, quienes lograron ingresar a la propiedad y dejaron el siguiente mensaje: “Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police”' (Ayudar al planeta, comerse a los ricos y abolir la policía).