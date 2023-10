Las principales dudas de la semana fueron los centrales, ya que Nicolás Figal y Marcos Rojo no estaban en óptimas condiciones para el duelo en Brasil. El ex Independiente estaba sufriendo un dolor en la rodilla debido a un golpe, mientras que el ex Estudiantes tiene una dolencia muscular en el gemelo, pero los dos estarán en el once inicial.

