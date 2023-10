Cuándo y adónde juega Boca vs. Talleres por los cuartos de final de la Copa Argentina

00023226-13.JPG Boca compite en tres frentes: Copa Libertadores, Copa Argentina y Copa de la Liga

Sin sede confirmada, lo que también se anunció es que San Lorenzo vs. San Martín (San Juan) se jugará el martes 10/10 a las 17 y al día siguiente (miércoles 11) Chaco For Ever y Defensa y Justicia se medirán desde las 21.10.

Finalmente, el viernes 13/10 a las 17 será el cruce entre Huracán y Estudiantes de La Plata.

►TE PUEDE INTERESAR: Boca tiene una gran contra para enfrentar a Palmeiras, por la semifinal de la Copa Libertadores

Boca en la Copa de la Liga

Tras jugar este jueves con Palmeiras, en San Pablo, Boca volverá a la Copa de la Liga donde necesita sumar para aspirar a entrar a los playoffs y subir en la Tabla Anual que clasifica a las copas internacionales 2024.

almiron 1.jfif El mes de octubre será decisivo para la continuidad de Almirón

Boca visitará el martes 10 a las 20 a Belgrano, por la 8va, fecha y luego del cruce con Talleres por Copa Argentina, tiene programado jugar con Unión en La Bombonera (viernes 20 a las 21.30); Racing en el Cilindro de Avellaneda (martes 24 a las 19) y Estudiantes en cancha de Boca (sábado 28 a las 19).

La agenda de Boca en el mes de octubre