Alfredo Berti y un buen retorno a Independiente Rivadavia: "Quiero quedar en la historia del club"

futbol-independiente rivadavia-defensa y justicia-alfredo berti-01.jpeg Alfredo Berti vivió una noche especial en el Bautista Gargantini, y habló sobre su amor al club y a la hinchada Azul. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

El análisis de una buena noche para Independiente Rivadavia

Alfredo Berti fu conciso con sus apreciaciones sobre el partido contra Defensa y Justicia. "Tácticamente se estuvo a la altura, y si bien tuvieron la pelota, no nos generaron peligro, dijo el entrenador en el segundo partido -primero de local- en lo que es su tercera gestión en la Lepra.

También fue consultado por una tema que causó alarma para la gente de Independiente Rivadavia, y fue la salida de varios jugadores lesionados durante el juego. "Hubo lesiones. En 15 días hemos estado entrenando duro, y puede pasar que algunos muchachos tengan fatiga muscular. Ha habido un cambio en la metodología. Nuestro cuerpo técnico tiene una manera de trabajar. A veces "apretamos" bastante, y sabíamos que podía pasar", reconoció Berti.

"Me gustó la actitud que tuvieron los jugadores, la intensidad que tuvieron. Se esforzaron, jugaron con un equipo que tiene funcionamiento, que hace años que tiene una idea definida, y nosotros hace 20 días que estamos juntos", Alfredo Berti "Me gustó la actitud que tuvieron los jugadores, la intensidad que tuvieron. Se esforzaron, jugaron con un equipo que tiene funcionamiento, que hace años que tiene una idea definida, y nosotros hace 20 días que estamos juntos", Alfredo Berti

"Hoy hubo carácter, deseo de ganar, deseo de estar, tanto los que iniciaron (el partido) como los que estaban afuera, y esa es la mística que nosotros tenemos que ir generando. Que nos conozcamos, que ellos nos conozcan a nosotros, y nosotros a ellos" sumó el DT de Independiente Rivadavia, que agregó: "Creo mucho en la empatía con el futbolista. Es imposible en 10 días armar un equipo".

Alfredo-Berti-1.jpg Uno de los pocos momentos en que el DT de Independiente Rivadavia estuvo sentado en el banco. Casi todo el partido permaneció junto al campo de juego. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Una relación afectiva con el club y el hincha de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti agradeció las muestras de cariño y confianza hacia él por parte del simpatizante leproso, tal como lo hizo sentir antes del inicio del encuentro y mencionó sus dos anteriores gestiones. "La primera vez salimos terceros en la B Nacional y nos salvamos del descenso al torneo mendocino en las dos últimas fechas. La segunda vez ascendimos (a la Liga Profesional), y esta es la más difícil de todas, y en donde yo tenía más necesidad del regreso", dijo el santafesino.

"Hace meses que la situación futbolística no es buena, y era más fácil decir "no gracias" y que venga otro. Pero me gustó el desafío y quiero quedar en la historia del club", concluyó Alfredo Berti.