Alexis Ferrero debutó como DT del Atlético San Martín con una derrota ante Huracán Las Heras

Alexis Ferrero San Mar´tin..jpeg Alexis Ferrero dijo que Huracán Las Heras no generó situaciones de gol. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Alexis Ferrero dejó su opinión tras el encuentro jugado en Las Heras y admitió: "Nos vamos amargados por la derrota. El análisis que hacemos es que jugamos un buen primer tiempo y en el segundo tiempo no pudimos sostener lo bueno que hicimos en el primero. De todos modos ellos encontraron el gol en una jugada fortuita ya que no nos generaron ninguna situación de gol".

Alexis Ferrero san martin....jpeg Alexis Ferrero,el DT de San Martín no tuvo un buen arranque como DT del Atlético San Martín. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El DT continuó diciendo: "No sufrimos sobresaltos. Ellos nos tiraron veinticinco centros y no hubo opciones de gol. Es lo que me da bronca. Nosotros tuvimos cuatro concretas y no pudimos convertir. Vamos a tratar de sostener lo bueno que hicimos en el primer tiempo".

"Nos vamos conformes con el rendimiento, no con el resultado. Me iría preocupado sino hubiéramos mostrado nada como equipo o de lo que trabajamos en la previa de este encuentro con Huracán", indicó.

"En el vestuario nos encontramos con mucho enojo y bronca. Nos sacamos el sombrero por estos jugadores que tuvieron una semana muy buena de trabajo", cerró Alexis Ferrero, nuevo DT del Atlético San Martín que en la próxima fecha jugará de local ante Atenas de Río Cuarto, por la 14° fecha del certamen.

La palabra de Alexis Ferrero