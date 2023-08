Alex Arce hizo delirar a los hinchas de Independiente Rivadavia

►TE PUEDE INTERESAR: Los jugadores de Independiente Rivadavia le dieron su apoyo a Luciano Cheche Sánchez

Alex Arce dos.jpg Alex Arce llegó a la quinta amarilla y no podrá jugar ante Ferro. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

La gran figura que tiene Independiente Rivadavia, continuó diciendo: "El equipo luego de dos fechas volvió a ganar, demostramos que estamos bien. Nos quedan nueve fechas y tenemos que seguir por este camino para seguir en los primeros puestos".

"Cada partido será una final y será muy duro para nosotros. Es importante seguir en esta senda victoriosa y trabajaremos partido a partido para poder conseguir el objetivo que todos queremos. No se va a definir hasta las última fechas", dijo.

El lamento de Alex Arce por llegar a la quinta amarilla

"Siempre quiero estar, ahora con la quinta amarilla que me sacaron no podré jugar. He jugado todos los partidos, ahora tendré que descansar en el próximo encuentro con Ferro, me servirá para recuperarme de los golpes", añadió.

La palabra del goleador Alex Arce

