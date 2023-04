►Te puede interesar: El mensaje del hincha de River hacia Boca en la previa del Superclásico

veliz auto 1.jpg El auto de Alejo Véliz, figura de Rosario Central ante Boca, quedó visiblemente dañado

Véliz conducía esta mañana su Peugeot 408 negro por la avenida Circunvalación, entre bulevar Oroño y Avenida San Martín, en la zona sur de Rosario, cuando fue chocado en la puerta delantera derecha por un camión, cuyo conductor se dio a la fuga.

Por su parte, Andrés Piñeiro, representante del delantero, dio más detalles de lo ocurrido: "Me llamó Alejo y me dijo que lo chocó un camión y que perdió el control. Él está bien y lo asistieron sus compañeros. Está asustado por el choque, pero el club lo revisará. Es imposible que no se haya dando cuenta del choque".

El gol de Véliz a Boca

Alejo Véliz, una promesa de Rosario Central

Alejo Véliz, quien viene de tener una gran actuación en el partido frente a Boca en donde marcó el segundo gol del conjunto rosarino, lleva disputados 51 partidos, con 13 goles y una asistencia en tres temporadas en Rosario Central.

Además, tiene cuatro encuentros con la Selección argentina Sub 20 y está preseleccionado para jugar el Mundial en nuestro país.