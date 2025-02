El juez principal Yael Falcón Pérez decidió dar por terminado el encuentro en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie y el máximo dirigente tombino dijo: "El árbitro me dijo que no puede continuar bajo ningún aspecto el partido y tiene razón. El asistente tiene un pequeño hematoma arriba del arco superciliar y ahora lo van a llevar a las clínica para atenderlo. Lamentablemente este tipo de cosas nos supera".

Tomba Talleres Alejandro Chapini indicó que el árbitro asistente fue trasladado a una clínica. Axel Lloret

"Se toman todos los recaudos del caso y sin embargo de repente pasa algo que no tiene nada que ver. Tiraron un pedazo de plástico, de PVC duro, que además no es algo con lo que no se pueda entrar a la cancha, pero fue usado para para un fin que no tiene nada que ver", dijo Chapini con resignación.