¿Se aleja Esteban Andrada de Boca?

El entrenador de Tigre, Néstor Raúl Gorosito, aseguró que no habló "con ningún dirigente de San Lorenzo", tras finalizar el encuentro en el que el equipo de Victoria igualó sin goles ante Deportivo Riestra, en el cierre de la undécima jornada de la Primera Nacional.

"Normalmente siempre que se va un técnico de San Lorenzo me tienen como referencia por mi pasado con el club, pero no puedo hablar de algo que no se concretó", insistió "Pipo", que tuvo tres ciclos como jugador del "Ciclón", y cuyo nombre circula con futuro "azulgrana" después de 15 años.

"No puedo hablar de lo que no existe. Lo único que tengo es la cabeza puesta en Chacarita, nuestro próximo rival, y en analizar el encuentro de anoche (martes), en el que no pudimos resolver en los últimos metros las situaciones que tuvimos pero no definimos", se defendió el técnico nacido en la ciudad bonaerense de San Fernando hace 55 años.

Respecto del audio que se filtró en las últimas horas, en las que hablaba de su deseo de dirigir a San Lorenzo, al tiempo que fustigaba con fuertes epítetos al preparador físico Alejandro Kohan por su intención de "colocar" en el "Ciclón" a Hernán Crespo, con el que auguraba que iban "a descender, porque no tiene experiencia", reconoció su veracidad, pero dijo que era un mensaje "del ámbito privado, para que no se publique".

"El audio era privado y no se a quien se lo habrán pasado, no tengo idea, porque yo se lo dije a un pibe que juega conmigo en el fútbol senior", dijo el entrenador del "Matador", club con el que firmó en febrero de este año, prometiendoles a los jugadores que si ellos se quedaban, él también.

"No veo ni le doy importancia a las redes sociales, porque no me interesan. Si alguien difunde una conversación privada, es responsabilidad de quien lo hace", cerró.