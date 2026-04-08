Una vez más, la tensión entre Argentina y Chile en el ámbito deportivo tuvo sus consecuencias para los hinchas. En este caso, fanáticos de Boca que viajaron al país trasandino en micro para ver el primer partido del Xeneize en Copa Libertadores terminaron regresando con el vehículo apedreado.
Apedrearon un micro de Boca cuando regresaba de Chile tras el partido por Copa Libertadores
Los colectivos, que volvían desde Santiago de Chile tras el partido de Boca ante Universidad Católica, sufrieron importantes daños
Según informó el periodista mendocino que cubre la actualizada de Boca, Leandro Tato Aguilera, el episodio ocurrió cuando los micros con la hinchada Xeneize se disponían a regresar vía terrestre desde Santiago de Chile, donde el club argentina le ganó al local Universidad Católica por 2 contra 1, en lo que fue el debut de ambos conjuntos en la actual edición de la Copa Libertadores.
Al salir del estadio ubicado en Las Condes, en el norte de la capital chilena, los micros ingresaron a la ruta con destino a Mendoza y fueron apedreados en al menos 4 ocasiones generando importantes daños, especialmente en los vidrios de las unidades.
Los colectivos no se detuvieron y siguieron viaje en busca de cruzar el Paso Internacional Cristo Redentor para ser asistidos ya del lado argentino. Según las primeras informaciones, hay heridos leves dentro de la parcialidad de Boca.