Apedrearon un micro de Boca cuando regresaba de Chile tras el partido por Copa Libertadores

micro boca Una piedra totalmente incrustada en un micro de Boca.

Según informó el periodista mendocino que cubre la actualizada de Boca, Leandro Tato Aguilera, el episodio ocurrió cuando los micros con la hinchada Xeneize se disponían a regresar vía terrestre desde Santiago de Chile, donde el club argentina le ganó al local Universidad Católica por 2 contra 1, en lo que fue el debut de ambos conjuntos en la actual edición de la Copa Libertadores.

Al salir del estadio ubicado en Las Condes, en el norte de la capital chilena, los micros ingresaron a la ruta con destino a Mendoza y fueron apedreados en al menos 4 ocasiones generando importantes daños, especialmente en los vidrios de las unidades.